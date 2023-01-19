«Весна и лето — головокружительный роман»: Володина предрекла Львам бурную любовь — в чем подвох

Одинокие Львы в 2023 году могут позволить себе присмотреться к потенциальной второй половинке. Василиса Володина в своем Telegram-канале дала понять, что многих представителей этого знака зодиака это прекрасное чувство захватит полностью.

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