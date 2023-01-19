«Весна и лето — головокружительный роман»: Володина предрекла Львам бурную любовь — в чем подвох

Одинокие Львы в 2023 году могут позволить себе присмотреться к потенциальной второй половинке. Василиса Володина в своем Telegram-канале дала понять, что многих представителей этого знака зодиака это прекрасное чувство захватит полностью.
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«Весна и начало лета могут принести головокружительный роман, который поначалу покажется любовью всей жизни», — добавила астролог.
Однако есть одно но, Львам стоит осмотреться и не делать выводов сразу. Дело в том, что очень остро будет стоять вопрос власти и равенства в их паре — кто прав, кто виноват. Один будет любить, а второй позволит любить себя. Володина советует этому знаку зодиака приложить усилия, чтобы учесть не только интересы партнера, но и свои собственные.
Для кого-то весна может обострить разногласия или принести разрыв, довольно болезненный, хотя и ожидаемый.