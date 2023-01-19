Смена работы и переезд: Глоба назвала знак зодиака, кто уедет из страны

Астролог Тамара Глоба заявила, что Рыбы смогут стать истинными любимцами Кролика и баловнями судьбы, если позволят себе плыть по зову сердца. Представителей этого созвездия, по ее словам, ждут глобальные перемены в 2023-м.

«Смена места работы или переезд в другой город, разрыв старых обременяющих отношений и становление новых уз брака, пополнение в семье затронут добрую половину «рыбного» населения», — заявила она.

Глоба подчеркнула, что удача окажется в руках тех, кто верит в успех.

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