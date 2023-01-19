«В мае — судьбоносное озарение»: Володина назвала баловня судьбы, на его пути деньги и карьерный рост

В год Водяного Кролика тем, кто родился под знаком Рака, в своем Telegram-канале Василиса Володина советует встряхнуться и заняться темой профессиональной реализации, больших целей и вопросами миссии, то есть предназначением. У этого знака зодиака будут хорошие возможности в профессиональном плане, на службе и в карьерном продвижении.
Так, Юпитер сулит им шансы на повышение своего социального статуса. Те, кто в сомнениях, смогут найти свое призвание в жизни. Тут и финансовая отдача подтянется.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Кстати, апрельское солнечное затмение может вынудить Раков занять приспособленческую позицию к новым условиям. Важно сконцентрировать внимание на социальной реализации.
«Лето заставит с наслаждением тратить деньги. Этот год дает возможности прикоснуться к чьим-то деньгам. Получить в свое распоряжение большие средства за чужой счет.
Ждите судьбоносных озарений в мае. И обязательно уделите время старшему поколению осенью», — добавила астролог.