«В мае — судьбоносное озарение»: Володина назвала баловня судьбы, на его пути деньги и карьерный рост

В год Водяного Кролика тем, кто родился под знаком Рака, в своем Telegram-канале Василиса Володина советует встряхнуться и заняться темой профессиональной реализации, больших целей и вопросами миссии, то есть предназначением. У этого знака зодиака будут хорошие возможности в профессиональном плане, на службе и в карьерном продвижении.

Так, Юпитер сулит им шансы на повышение своего социального статуса. Те, кто в сомнениях, смогут найти свое призвание в жизни. Тут и финансовая отдача подтянется.

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