5 самых «невыносимых» женских имен: держитесь от них подальше!

Все зависит о того, какие черты характера считать несносными, но давайте исходить из очевидных, признанных в обществе, недостатков.

София – нежная сирена, превращающая вашу жизнь в ад

Софии очень подвержены тирании. Это женщины, которые способны загнать под каблук даже самого сильного мужчину. С Софиями невозможно сосуществовать даже на равных, они должны быть главными, первыми, руководящими.

Это такие сирены, которые заманивают мягкостью звучания имени, но превращают жизнь в ад.

Виктория – слишком идеальная!

В отличии он Софий, Вики не склонны к тирании, но их волевой характер ставит мужчин и женщин «на колени». Они все знают, все умеют и учатся на своих ошибках, не спихивая ни на кого вину за ошибки. С такими идеальными женщинами легко потерять самооценку.

Дарья – неразборчивая ветреница

Легкие, весёлые и эмоциональные Даши легко заводят друзей и отношения, но это не дает им счастья. Они неразборчиво дарят себя, поэтому кажутся ветреными. Поэтому им так сложно выстроить отношения: и дружеские, и любовные, и рабочие.

Марина – неизвестно, чего от нее ждать

Женщины, отличающиеся волнообразным настроением. Сегодня они невероятно остроумны и милы, завтра их штормит.

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Марта – зло шутит над подругами

Очень часто это имя носят капризные женщины, которые не умеют дружить. Для Март превратить «подругу» в персонаж для шуток не составит труда. Марты не злые, просто у них своеобразное чувство юмора.