5 самых «невыносимых» женских имен: держитесь от них подальше!

Считается, что характер и поведение человека во многом определяется его именем. Галина Янко, таролог и парапсихолог, назвала 5 имен, которые делают характер женщины «невыносимым», и рассказала, какие черты характера присущи девушкам с этими именами.
Галина Янко. Фото: личный архив
Все зависит о того, какие черты характера считать несносными, но давайте исходить из очевидных, признанных в обществе, недостатков.
София – нежная сирена, превращающая вашу жизнь в ад
Софии очень подвержены тирании. Это женщины, которые способны загнать под каблук даже самого сильного мужчину. С Софиями невозможно сосуществовать даже на равных, они должны быть главными, первыми, руководящими.
Это такие сирены, которые заманивают мягкостью звучания имени, но превращают жизнь в ад.
Виктория – слишком идеальная!
В отличии он Софий, Вики не склонны к тирании, но их волевой характер ставит мужчин и женщин «на колени». Они все знают, все умеют и учатся на своих ошибках, не спихивая ни на кого вину за ошибки. С такими идеальными женщинами легко потерять самооценку.
Дарья – неразборчивая ветреница
Легкие, весёлые и эмоциональные Даши легко заводят друзей и отношения, но это не дает им счастья. Они неразборчиво дарят себя, поэтому кажутся ветреными. Поэтому им так сложно выстроить отношения: и дружеские, и любовные, и рабочие.
Марина – неизвестно, чего от нее ждать
Женщины, отличающиеся волнообразным настроением. Сегодня они невероятно остроумны и милы, завтра их штормит.
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Марта – зло шутит над подругами
Очень часто это имя носят капризные женщины, которые не умеют дружить. Для Март превратить «подругу» в персонаж для шуток не составит труда. Марты не злые, просто у них своеобразное чувство юмора.