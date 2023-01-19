Весна - время пожинать плоды многолетних трудов: титан, в чьей жизни настанет белая полоса, - Володина

Для Близнецов 2023 год принесет разгрузку. Василиса Володина в своем Telegram-канала дала понять, что людям этого созвездия станет намного легче. Прежде всего, Вселенная оставит их в покое: те многочисленные сюрпризы, которые жизнь доставала из-за пазухи за последние пару лет, похоже, закончились. Правда, и райским год Водяного Кролика для Близнецов не станет. Зато будет меньше внезапных подвижек и больше стабильности, четкости, ясности, понимания. И, конечно же, личных возможностей.
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Для этих титанов наступит белая полоса в жизни. Прежде всего, в ближайшие месяцы, с весны, придет время пожинать плоды каких-то многолетних личных трудов.
В 2023 году на Близнецов свалится почетная, но нелегкая миссия. Им придется соответствовать тем обязанностям, которые они на себя возьмут.
У тех представителей знака, кто помоложе, внезапно могут появиться настоящие взрослые задачи. Например, первая работа или необходимость заботиться о ком-то из младших братьев-сестер. У Близнецов постарше ингрессия Сатурна в символический 10-й дом может быть связана с руководящей должностью, увеличением количества подчиненных. Но и с необходимостью больше работать, усердно трудиться.