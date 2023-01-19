Вас атакуют силы зла, но вы победите! Глоба предрекла одному знаку необычную судьбу

Астролог Тамара Глоба предрекла Стрельцам необычную судьбу в 2023 году. По ее словам, в первой половине года Стрельцам придется выдерживать в буквальном смысле атаки против них.

Зло будет давить на представителей планетарной системы, однако эту сокрушительную силу они смогут выстоять.

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Рядом со Стрельцами окажутся люди, которые вовремя подставят им свое плечо и вытянут их из беды. После этого их ждет успех.

«Их личный успех возможен благодаря их творчеству и лидерским позициям их любимых людей», — сказала Тамара Глоба.

Весной Стрельцы сменят свое окружение, у них появятся новые дела и много интересных личностей рядом. Представители знака зодиака будут чувствовать себя счастливыми.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец.