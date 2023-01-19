Мощный поток перемен на ближайшие 20 лет! Кто перевернет свою жизнь с ног на голову: Володина

Для Тельцов 2023 год едва ли можно назвать проходным. Василиса Володина в своем Telegram-канале дала понять, что этот знак зодиака еще несколько лет назад запустил изменения, которые сейчас дадут полновесные всходы, причем сразу в нескольких сферах.

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Тельцы, как подметила астролог, давно испытывают потребность поменять все полностью, мощно и масштабно. И в ближайшие 20 лет у них будет такая возможность. Прежде всего изменения коснутся карьеры, работы, профессии и достижений больших результатов в этой области.