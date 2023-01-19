Мощный поток перемен на ближайшие 20 лет! Кто перевернет свою жизнь с ног на голову: Володина

Для Тельцов 2023 год едва ли можно назвать проходным. Василиса Володина в своем Telegram-канале дала понять, что этот знак зодиака еще несколько лет назад запустил изменения, которые сейчас дадут полновесные всходы, причем сразу в нескольких сферах.
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Тельцы, как подметила астролог, давно испытывают потребность поменять все полностью, мощно и масштабно. И в ближайшие 20 лет у них будет такая возможность. Прежде всего изменения коснутся карьеры, работы, профессии и достижений больших результатов в этой области.
Весной Плутон дойдет до их углового символического 10 дома. Так что изменения продлятся два десятилетия. Но самые яркие произойдут в ближайшие 2–3 года. Кстати, год Водяного Кролика можно назвать в этом плане стартовым.
«В силу происходящего вокруг, именно в ближайшие месяцы могут так складываться обстоятельства, что совершить желанные шаги будет легче. Как в анекдоте — «так совпало», — заметила Володина.