«Лучше переждать, чем дурить напропалую»: Володина назвала того, кому апрель сулит беды

Весна, и именно апрель станет тем периодом, когда Овны должны помнить об осторожности. В гороскопе в своем Telegram-канале Василиса Володина предупредила этот знак зодиака.

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«Еще о важном. Апрель. Лучше переждать, чем дурить напропалую. Не считайте себя безгрешным человеком, не позволяйте опрометчивых поступков», — добавила астролог.

Володина подметила, что рожденным под этим созвездием стоит понять, как на них лично действует апрельское солнечное затмение.