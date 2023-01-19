«Лучше переждать, чем дурить напропалую»: Володина назвала того, кому апрель сулит беды

Весна, и именно апрель станет тем периодом, когда Овны должны помнить об осторожности. В гороскопе в своем Telegram-канале Василиса Володина предупредила этот знак зодиака.
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«Еще о важном. Апрель. Лучше переждать, чем дурить напропалую. Не считайте себя безгрешным человеком, не позволяйте опрометчивых поступков», — добавила астролог.
Володина подметила, что рожденным под этим созвездием стоит понять, как на них лично действует апрельское солнечное затмение.
Кроме того, Овнам стоит откладывать часть тех денег, которые они заработают. Особенно это касается мая — звезды не советуют им сорить деньгами. В октябре людям этого созвездия лучше держаться в стороне от странных людей. Середина осени — внимание к любимым.