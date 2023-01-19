Володина назвала два знака зодиака, которым светит любовь и счастье: окрылит и возвысит!

Астролог Василиса Володина рассказала 19 января, что два знака зодиака должны встретить свою любовь и насладиться теплыми чувствами.

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Козероги могут завязать отношения уже сейчас, но им немного мешает их нерешительность. Только при активных действиях и инициативе любовь получит свое развитие, не теряйтесь.

Близнецов ждет успех в любви, новые знакомства и приятные романтические сюрпризы. Этот знак станет настоящим фаворитом Амура. Счастье будет переполнять представителей зодиакальной системы.

Источник: rsute.ru