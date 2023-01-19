Какие глобальные события напророчила Глоба, и они сбылись

Тамара Глоба предсказала многие глобальные события, в которые особо никто не верил, но они в итоге сбылись. Например, в 1994 году она предугадала начало первой чеченской кампании.

В 2010-м — пожары и задымление в Москве.

А в 2015 году сбылся ее прогноз насчет ситуации в Украине. Хотя тогда казалось это маловероятным.

Сегодня Глоба говорит, что полномасштабной ядерной войны не будет. По ее словам, будут небольшие провокации, но в катастрофу они не выльются.

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