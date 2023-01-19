«Разрушатся границы»: Глоба назвала период начала открытого мира

Астролог Тамара Глоба заявила, что в год Кролика мировой конфликт не разрешится. 2023-й, по ее словам, будет трудным для всех стран, не только для России.

«Только с 2026-го начнут происходить события, которые можно назвать открытым миром. Не будет того, что мы называем визами, разрушатся границы», — заявила она.

Глоба пророчит глобальный передел мира. По ее мнению, меры, которые предпринимают сегодня власти России, благополучно сработают в будущем.

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