Опасность – от руководства на работе! Глоба назвала людей по датам рождения, кто должен притихнуть

Астролог Тамара Глоба вычислила людей по датам рождения, которым сейчас грозят неприятные ситуации на работе. Это те, кто появился на свет с 21 мая по 21 июня (Близнецы).

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Близнецы сейчас должны вести себя максимально спокойно на рабочем месте, не вступать в конфликты ни с коллегами, ни уж тем более с руководством.

Любые противостояния могут в настоящий момент довести Близнецов до белой ручки. Увольнение с неприятной записью в трудовой – не исключено при нарастании ситуации.

Источник: rsute.ru.