Опасность – от руководства на работе! Глоба назвала людей по датам рождения, кто должен притихнуть

Опасность – от руководства на работе! Глоба назвала людей по датам рождения, кто должен притихнуть

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Лучше переждать какой-то период и только потом вернуться к деловой активности.

Астролог Тамара Глоба вычислила людей по датам рождения, которым сейчас грозят неприятные ситуации на работе. Это те, кто появился на свет с 21 мая по 21 июня (Близнецы).

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Близнецы сейчас должны вести себя максимально спокойно на рабочем месте, не вступать в конфликты ни с коллегами, ни уж тем более с руководством.

Любые противостояния могут в настоящий момент довести Близнецов до белой ручки. Увольнение с неприятной записью в трудовой – не исключено при нарастании ситуации.

Источник: rsute.ru.

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