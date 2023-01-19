Обходите начальника стороной! Володина назвала знак, который набедокурит на работе

19 января Василиса Володина рассказала Львам, что их ждут трудности на работе. Но только если они вдруг решат выяснять отношения с начальством.

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Самое лучшее сейчас для Львов – это спокойно выполнять свои дела на работе, особенно не выделяясь и не привлекая к себе внимания руководства.

Если вдруг вы решите расставить все точки над i со своим начальником, беды не миновать. Любой конфликт, любой спор сейчас может обернуться чем-то критичным и непоправимым.