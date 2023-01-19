Два знака зодиака порвут со своими вторыми половинками: невыносимые события уже в январе

Астрологи предрекли двум знакам зодиака расставание со своими вторыми половинками уже в январе.
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Впрочем, они уточняют, что предначертания звезд всегда поддаются корректировке при сильном характере и желании людей.
Зная о грядущей беде, каждый может сделать для себя определенные выводы и пойти своим путем.
Овны поймут, что больше не испытывают тех эмоций, что были раньше к своим избранницам или избранникам. Астрологи рекомендуют не предпринимать им поспешных решений, а хорошо подумать, покопаться в себе, понять не обманчивы ли ощущения. Если в сердце навсегда поселился холод, то возможно, разрыв отношений – не такое уж плохое решение.
Близнецы близки сейчас к измене как никогда раньше. Рядом появился кто-то очень привлекательный и интересный. И на его фоне старая любовь уже выглядит скучной и надоевшей. Это точно то, что вы хотели? Честно ответьте себе на этот вопрос.
Источник: rsute.ru.