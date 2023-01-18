«Схлестнутся как будто две волны»: Тамара Глоба предупредила об ужасающем периоде

Тамара Глоба является одной из самых известных астрологов в России. Она регулярно делится своими прогнозами. Она рассказала, что произойдет в 2023 году. Глоба не стала утаивать, что будет ужасающий период.
По словам специалиста, зима, конец весны и середина лета принесут потери, отчаяние и безнадегу. Кроме того, проблемы будут и в личной жизни. Этот год для людей подготовил немало испытаний.
По словам Тамары, это год Марса продолжит события 2022-го. При этом наступит завершение определенного этапа для России и для мира.
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«В то же время это и начало нового: схлестнутся как будто две волны. И 2023-й — год разворота: к новой политике, финансам, новому курсу вообще», – пояснила астролог.
По словам Глобы, в конце октября рухнут многие договоренности, которые складывались в течение последних восьми лет. Процесс выстраивания новой политики даст плоды уже в конце года, пишут «РИА Новости».