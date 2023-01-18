«Схлестнутся как будто две волны»: Тамара Глоба предупредила об ужасающем периоде

Тамара Глоба является одной из самых известных астрологов в России. Она регулярно делится своими прогнозами. Она рассказала, что произойдет в 2023 году. Глоба не стала утаивать, что будет ужасающий период.

По словам специалиста, зима, конец весны и середина лета принесут потери, отчаяние и безнадегу. Кроме того, проблемы будут и в личной жизни. Этот год для людей подготовил немало испытаний.