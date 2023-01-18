Нужно с головой уйти в свое хобби: Володина назвала знак зодиака, которого весной ждут домашние проблемы

Астролог Василиса Володина ранее раскрыла время, когда лучше заняться поиском новой работы. А теперь она поделилась прогнозом для Стрельцов на 2023 год.
По словам астролога, начинается 2023 год с жажды развлечений. А потому что главная стрельцовская планета Юпитер бродит таким образом, что очень хочется какого-то праздника жизни. Но речь идет не о ресторанах и вечеринках, а о возможности действовать на свое усмотрение.
«Делать то, что велит внутренний творческий импульс, радостно проявляться, а не ходить по струнке и петь то, что велят.
Когда я говорю про творческий импульс, это не про рисование или актерское мастерство, я о желании спонтанного действия, идущего из самого сердца человека. О жажде самовыразиться и созидать своими усилиями то, что действительно приятно», — пояснила Василиса.
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Она отметила, что в это время можно заняться любимым делом. Это может быть и работа, и хобби. Если свободное время посвятить своей отдушине, то это станет источником энергии для Стрельцов. Володина подчеркнула, что в 2023 году нужно найти для себя увлечение. Это поможет, когда навалятся проблемы.
«Особенно важно иметь такую отдушину Стрельцам еще и потому, что в самом начале весны Сатурн войдет в их символический 4-й дом и ответственность перед близкими уменьшит ощущение личной свободы. Вам придется (само по себе это слово несет отпечаток влияния строгого Сатурна) больше уделять внимания домашним проблемам», — рассказала астролог в своем Телеграм-канале.