Нужно с головой уйти в свое хобби: Володина назвала знак зодиака, которого весной ждут домашние проблемы

По словам астролога, начинается 2023 год с жажды развлечений. А потому что главная стрельцовская планета Юпитер бродит таким образом, что очень хочется какого-то праздника жизни. Но речь идет не о ресторанах и вечеринках, а о возможности действовать на свое усмотрение.

«Делать то, что велит внутренний творческий импульс, радостно проявляться, а не ходить по струнке и петь то, что велят. Когда я говорю про творческий импульс, это не про рисование или актерское мастерство, я о желании спонтанного действия, идущего из самого сердца человека. О жажде самовыразиться и созидать своими усилиями то, что действительно приятно», — пояснила Василиса.

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Она отметила, что в это время можно заняться любимым делом. Это может быть и работа, и хобби. Если свободное время посвятить своей отдушине, то это станет источником энергии для Стрельцов. Володина подчеркнула, что в 2023 году нужно найти для себя увлечение. Это поможет, когда навалятся проблемы.