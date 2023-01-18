«Несите договоры, рассылайте резюме»: Володина назвала удачное время для прорыва в карьере

По словам Володиной, сейчас самое время попробовать найти новую работу и подписать договоры. Она отметила, что звезды сулят в этом успех, если человек за минувшее время отточил свои навыки.

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