«Несите договоры, рассылайте резюме»: Володина назвала удачное время для прорыва в карьере

Астролог Василиса Володина дала совет на 18 января. Что предпринять, чтобы схватить удачу за хвост в сфере карьеры?
По словам Володиной, сейчас самое время попробовать найти новую работу и подписать договоры. Она отметила, что звезды сулят в этом успех, если человек за минувшее время отточил свои навыки.
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«Несите договора на подпись, рассылайте резюме, ходите на собеседования. Вслед за Марсом становится директным Меркурий, а значит. возможностей засеивать собственную жизнь свеженьким становится больше.
При этом если вы успели за предыдущий месяц переделать резюме и отточить навыки, то есть подготовились к прорыву как следует, желанная цель не заставит себя ждать», — сообщила астролог в своем Телеграм-канале.