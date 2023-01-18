Глоба предупредила россиян, назвав главную «заварушку» 2023 года — опасность придет через наших детей

Год Водяного Кролика едва ли будет отличаться позитивными событиями, которые возвысят его над прошедшими 2021-м и 2022-м. Скорее наоборот, 2023-й обещает стать самым тяжелым за последние три года. В свежем прогнозе Тамара Глоба предостерегла россиян, назвав главную «заварушку», которая придет через наших же детей. Вот почему астролог советует в первую очередь оберегать чад. Главное — избегать массовых гуляний, ограничит контакт со случайными людьми, обходить стороной толпы.

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Год Водяного Кролика станет вирусным. В 2023-м остро встанет вопрос деторождения и детей в целом. Именно через малышей будут приходить заболевания. И все бы не так страшно, но болезни смогут адаптироваться за счет мутации. Эта ситуация прослеживается с 2022 года. И это далеко не конец.