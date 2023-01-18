Глоба назвала везунчика, который завладеет мощным денежным потоком: вложения окупятся в сто крат

В 2023 году Водолеев ждут перемены, которые прежде всего касаются отношений с близкими. При этом именно семья будет поддерживать тех, кто родился под этим созвездием. Наладятся и отношения с родственниками.

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