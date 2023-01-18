Весна — деньги прут из всех щелей! Абсолютный лидер, который нацелен сорвать бешеный куш: Глоба

В 2023 году Козероги будут уделять особое внимание жилищным вопросам. В этой сфере им помогут домашние и родители.
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Так, зимой и в начале весны рожденные под этим созвездием могут полагаться на успех. Любой новый проект принесет им почет. Уже в начале года перед Козерогами откроются новые возможности, связи и интеллектуальная работа. Окружающие будут обращать внимание на их вкус, советы и мнение.
Именно весна откроет Козерогам возможность для серьезного обучения. Этот период затянет рожденных под этим созвездием как минимум на 2,5 года. В результате учеба принесет им хороший результат. А весна станет для этого знака зодиака отличной возможностью для заработка. Тамара Глоба советует Козерогам не упустить свой шанс и вложить средства в выгодные предприятия. Тогда и прибыль не заставить себя ждать.
Летом будет успех в любви и творчестве. Некоторые Козероги задумаются о рождении детей.
По материалам РИА Новости.