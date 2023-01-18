Обольщение и страсть — Кролик зажжет фитиль! Знак зодиака, который найдет любовь: Глоба

Стрельцы первую половину года будут зарабатывать неплохие деньги. Этот знак зодиака может позволить себе сделать крупные покупки, побаловать близких и вложиться в строительство. Такие инвестиции будет очень выгодными в финансовом плане.

В течение всего года Стрельцы будут заниматься делами родителей. Первое полугодие рожденные под этим созвездием проведут дома, для них семейный очаг станет лучшим местом, где они будут чувствовать себя спокойно и уверенно.

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