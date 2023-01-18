Обольщение и страсть — Кролик зажжет фитиль! Знак зодиака, который найдет любовь: Глоба

Стрельцы первую половину года будут зарабатывать неплохие деньги. Этот знак зодиака может позволить себе сделать крупные покупки, побаловать близких и вложиться в строительство. Такие инвестиции будет очень выгодными в финансовом плане.
В течение всего года Стрельцы будут заниматься делами родителей. Первое полугодие рожденные под этим созвездием проведут дома, для них семейный очаг станет лучшим местом, где они будут чувствовать себя спокойно и уверенно.
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Зато уже с весны и все лето у Стрельцов будет много поездок, которые связаны с любовью и работой. Они могут встретить того, кто по-настоящему вскружит им голову. Астролог намекнула на сильные обольщения. Тем, кто уже в семье, нужно беречь свою вторую половинку.
А те, кого не коснутся страсти амурных дел и новых впечатлений, задумаются о детях. Год для Стрельцов станет успешным и для семьи, и для творчества.
По материалам РИА Новости.