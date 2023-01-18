Трем знакам зодиака предрекли расставание: лучше порвать сейчас, чем ждать предательства

В январе астрологи предрекли трем знакам зодиака сложные любовные истории с возможными ссорами, выяснениями отношений, предательством и расставанием.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Овен может понять, что человек, с которым его связывали чувства, больше не дорог ему, как раньше. Представителям знака стоит взять паузу и наедине с самим собой подумать, как быть дальше. Быть может расставание — и есть выход.

У Близнецов может вспыхнуть новый роман, а вот старые отношения постепенно сойдут на нет и станут раздражать.

Весы могут обидеть близкого человека своим невниманием. Тут нужно либо поговорить по душам и помириться, либо покончить с отношениями, но не мучить больше человека.

Источник: rsute.ru.