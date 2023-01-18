С 2023-го по 2026-й деньги прут лавиной! Глоба назвала всевластного владыку, разбогатеет как никто

Скорпионы в 2023 году будут уделять особое внимание вопросам, которые связаны с работой. Этот знак зодиака — всевластный владыка — сумеет добиться успеха.

При этом рожденных под этим созвездием, как дала понять Тамара Глоба, ждут крупные перемены по службе уже в апреле. А в мае Скорпионам следует позаботиться о личных и деловых партнерах, чтобы замять расхождения в идеях.

Первое полугодие позволит этому знаку зодиака закрепить финансовое положение. И это положительно скажется на его деньгах в течении трех следующих лет. Вплоть до 2026 года.

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