С 19 января транзит Сатурна ударит по трем знакам: последствия знать каждому

Опасный транзит Сатурна в знаке Водолея принесет за собой лавину несчастий представителям трех знаков.
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Девы могут натворить массу ошибок из-за собственной глупости. Чтобы этого не произошло, не предпринимайте поспешных решений, советуйтесь с компетентными людьми.
Весы способны оступиться в финансовой сфере. Чтобы обезопаситься, сделайте себе финансовую подушку, она спасет вас в час беды.
Козероги на пороге тяжкого конфликта. Если вы чувствуете приближение ссоры, остановитесь, не стоит самому прыгать в пропасть.
Фото: ussurmedia.ru.