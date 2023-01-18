С 19 января транзит Сатурна ударит по трем знакам: последствия знать каждому

Опасный транзит Сатурна в знаке Водолея принесет за собой лавину несчастий представителям трех знаков.

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Девы могут натворить массу ошибок из-за собственной глупости. Чтобы этого не произошло, не предпринимайте поспешных решений, советуйтесь с компетентными людьми.

Весы способны оступиться в финансовой сфере. Чтобы обезопаситься, сделайте себе финансовую подушку, она спасет вас в час беды.

Козероги на пороге тяжкого конфликта. Если вы чувствуете приближение ссоры, остановитесь, не стоит самому прыгать в пропасть.

Фото: ussurmedia.ru.