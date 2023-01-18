Вас слушают и мотают на ус! Глоба озвучила два знака, которым нужно срочно закрыть рот

Тамара Глоба назвала два знака зодиака, которым может навредить их доверчивость и болтливость. Рядом с ними притаились недоброжелатели, которые внимают каждому их слову и делают из сказанного выводы.

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Если выдавать все, что на уме, людям, которые не являются близкими друзьями или родственниками, можно увидеть, как под шкурой овцы скрывался волк, готовый наброситься на вас в любую минуту.

Осторожнее стоит вести себя и прямо сейчас закрыть рот Весам и Стрельцам.

Источник: rsute.ru.