«Многих ожидает ушат известий»: Володина назвала главных везунчиков 18 января - как себя вести

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась основными событиями, которые обрушатся на обывателей в среду, 18 января. В этот день Меркурий становится директным, находясь в аспекте перемен с Марсом. На этом фоне многие могут получить новости, которые никак не вписывались в их планы.

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