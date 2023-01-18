«Многих ожидает ушат известий»: Володина назвала главных везунчиков 18 января - как себя вести

«Многих ожидает ушат известий»: Володина назвала главных везунчиков 18 января - как себя вести

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

В выгодном положении окажутся те, кто проявит свою смекалку.

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась основными событиями, которые обрушатся на обывателей в среду, 18 января. В этот день Меркурий становится директным, находясь в аспекте перемен с Марсом. На этом фоне многие могут получить новости, которые никак не вписывались в их планы.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Многих ожидает ушат известий, под которые придется быстро подстраиваться», - добавила астролог.

Похоже, что в позиции везунчиков окажутся те, кто сумеет быстро взять себя в руки. Кому-то придется немедленно обучать нового сотрудника, осваивать очередную сложную программу или за считанные минуты собрать в уехать в командировку. 

Совет: что бы ни свалилось, воспринимать это нужно как шанс громко заявить о себе.

Мудрыми везунчиками станут те, кто проявит гибкость и смекалку.

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