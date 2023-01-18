Вас ждет знакомство и большие чувства! Кого любовь согреет в январе, раскрыла Володина

В январе у Близнецов может случиться приятное знакомство, которое постепенно перейдет в нечто большее и прекрасное. Об этом поведала астролог Василиса Володина.

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Теплые чувства окутают представителей знака, любовь захватит их полностью. Не исключено, что Близнецы создадут союз с возлюбленным.

Однако в этой ситуации Близнецы будут полностью хозяевами своей судьбы. Если захотят, то все развернется так, как надо. Если поймут, что романтика сегодня им не нужна, то откажутся от нее и сосредоточатся на других сферах жизни.

Источник: rsute.ru.