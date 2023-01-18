Раки, пришло время для новой работы! Глоба – о начале новой жизни для знака

18 января люди наконец-то почувствуют себя свободнее и захотят двигаться вперед. Дело в том, что в этот день отступит ретроградный Меркурий, который вставлял нам палки в колеса.

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Астролог Тамара Глоба дала особый совет Ракам в это время. Им стоит заняться поиском новой работы, наступил по-настоящему благоприятный период для этого.

Раки смогут решить много задач и устремятся к своей цели. В поездки, туры, командировки отправляйтесь смело, дорога сейчас принесет успех.

Источник: rsute.ru.