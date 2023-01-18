Прощальная подлость от Меркурия: судьбы двух знаков будут сметены планетой — уже началось

18 января — это последний день ретроградности Меркурия, после чего многие люди ощутят, что жить стало понятнее, спокойнее, а жизненный путь теперь складывается без препятствий.

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Однако на прощание планета ударит по двум знакам зодиака. Телец вдруг поймет, что родные и близкие его недооценивают, на сердце от этого станет тяжело. Успокойтесь. Скорее всего, вам показалось.

Водолеям Меркурий начнет вставлять палки в колеса, ничто из задуманного не получится осуществить. Не переживайте, это ненадолго. Просто не занимайтесь сейчас делами, а отдохните.

Источник: ussurmedia.ru