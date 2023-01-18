Сегодня мир делает поворот к добру: Володина рассказала о счастье, которое к нам пришло

18 января — счастливый день для многих! Как рассказала астролог Василиса Володина, ретроградное влияние Меркурия вслед за Марсом отходит. А это значит, что больше ничего глобального не влияет на наши действия.
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Так что берем характер и силу воли в кулак и бежим к поставленным целям смело!
«Несите договоры на подпись, рассылайте резюме, ходите на собеседования. Вслед за Марсом становится директным Меркурий, а значит, возможностей засеивать собственную жизнь свеженьким становится больше», — сказала Володина.
По словам астролога, желанная цель не заставит себя ждать, нужно действовать.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина»