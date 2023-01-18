Глоба предостерегла один знак, который должен бояться начальника: общение выльется в беду

Если вы сейчас обратитесь к начальству с какой-то просьбой, велик шанс, что это выльется против вас. Лучше оставьте деловые отношения на время в стороне, успокойтесь.

Позже можно вернуться к этой теме. Но сейчас вы слишком эмоционально взвинчены и чувства превалируют над разумом.

Источник: rsute.ru