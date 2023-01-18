Глоба предостерегла один знак, который должен бояться начальника: общение выльется в беду

Тамара Глоба 18 января предупредила Близнецов, чтобы они ограничили свое общение с руководством на работе. Не время, существует серьезная опасность!
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Если вы сейчас обратитесь к начальству с какой-то просьбой, велик шанс, что это выльется против вас. Лучше оставьте деловые отношения на время в стороне, успокойтесь.
Позже можно вернуться к этой теме. Но сейчас вы слишком эмоционально взвинчены и чувства превалируют над разумом.
Источник: rsute.ru