Глоба назвала два знака зодиака, которые встретят свою любовь: это будет блаженство!

Глоба назвала два знака зодиака, которые встретят свою любовь: это будет блаженство!

Два знака выделила Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Романтические чувства захватят их.

Тамара Глоба 18 января рассказала, что два знака зодиака уже сейчас должны познать настоящую любовь, встретив свою вторую половинку.

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Речь идет о Тельцах и Близнецах. Любовные приключения захватят Тельцов, все будет складываться удачно и приятно. Им вообще лучше оставить в стороне негатив и полностью насладиться светлыми чувствами.

Для Близнецов сейчас самое благоприятное время, чтобы признаваться в любви, устраивать свидания, романтические вечера, радоваться сердечным историям и приключениям. А вот про рабочие дела лучше забыть, особенно остерегайтесь общения с начальством.

Источник: rsute.ru

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