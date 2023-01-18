Глоба назвала два знака зодиака, которые встретят свою любовь: это будет блаженство!

Тамара Глоба 18 января рассказала, что два знака зодиака уже сейчас должны познать настоящую любовь, встретив свою вторую половинку.
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Речь идет о Тельцах и Близнецах. Любовные приключения захватят Тельцов, все будет складываться удачно и приятно. Им вообще лучше оставить в стороне негатив и полностью насладиться светлыми чувствами.
Для Близнецов сейчас самое благоприятное время, чтобы признаваться в любви, устраивать свидания, романтические вечера, радоваться сердечным историям и приключениям. А вот про рабочие дела лучше забыть, особенно остерегайтесь общения с начальством.
Источник: rsute.ru