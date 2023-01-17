Жирный плюс к карме! Кто распрощается со своими накоплениями и выиграет - гороскоп с 17 января

Астролог Ирина Орлова поделилась гороскопом для Рыб, которые отбелят свою карму, если сумеют расстаться с деньгами в пользу тех, кто остро в них нуждается.

На пороге новая эпоха: она начнется с 17 января - Сатурн перейдет в знак Водолея. И пробудет там два с лишнем года.

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Для Рыб пришла пора распрощаться с накопленным. Это период больших расходов и крупных приобретений. Однако тратить все до копейки не стоит. Этому знаку зодиака нужно отставить себе подушку безопасности.