Жирный плюс к карме! Кто распрощается со своими накоплениями и выиграет - гороскоп с 17 января

Жирный плюс к карме! Кто распрощается со своими накоплениями и выиграет - гороскоп с 17 января

Траты. Фото: Global Look Press

Двухлетний период идеально подойдет для благотворительности.

Астролог Ирина Орлова поделилась гороскопом для Рыб, которые отбелят свою карму, если сумеют расстаться с деньгами в пользу тех, кто остро в них нуждается. 

На пороге новая эпоха: она начнется с 17 января - Сатурн перейдет в знак Водолея. И пробудет там два с лишнем года. 

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Для Рыб пришла пора распрощаться с накопленным. Это период больших расходов и крупных приобретений. Однако тратить все до копейки не стоит. Этому знаку зодиака нужно отставить себе подушку безопасности.

Рыбам не помешает обратить внимание на тех, кто нуждается в помощи. Любая благотворительная деятельность в отношении стариков, тяжелобольных людей поставит жирный плюс к их карме.

Некоторые представители этого созвездия захотят бросить все и уехать на край земли. Кого-то на переезд вынудят обстоятельства. При этом все трудности окажутся временными.

По материалам 7days

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