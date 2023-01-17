Затяжная петля нищенства весь 2024-й! Знак зодиака, который рискует промотать все свои деньги

Астролог Ирина Орлова поделилась гороскопом для Козерогов, которые особенно уязвимы в новую эпоху. И начнется она с 17 января — Сатурн перейдет в знак Водолея. И пробудет там два с лишнем года. В этот период каждый получит то, что он заслужил.

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Для Козерогов этот период станет не самым благополучным в финансовом плане. И, судя по прогнозу, такой расклад будет действовать и весь 2024 год. Доходы едва ли возрастут, зато траты, и причем значительные, вполне вероятны.