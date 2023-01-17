17 января нарастает тревога! Какому знаку зодиака нужно побеспокоиться о здоровье мамы

17 января - нарастает тревога! Какому знаку зодиака нужно побеспокоится о здоровье мамы

Пенсионерка. Фото: Global Look Press

Ссоры с близкими не самая лучшая идея.

Астролог Ирина Орлова в свежем прогнозе поделилась, чего ждать Скорпионам на фоне транзита Сатурна по Водолею с 17 января.

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Ближайшие два года могут стать для рожденных под этим созвездием периодом внутреннего дискомфорта и принести недовольство жизнью, обстановкой в доме и семьей в целом.

Скорпионы вдруг ощутят желание все поменять. Им стоит подумать, что могло бы их осчастливить. Движение к намеченной цели будет оправдано. 

Также этот знак зодиака может провести сделки купли-продажи недвижимости, сделать ремонт или задуматься о переезде. Скорпионам стоит проявить внимание к здоровью мамы, поберечь отношения с ней.

По материалам 7days.

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