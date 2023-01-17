17 января нарастает тревога! Какому знаку зодиака нужно побеспокоиться о здоровье мамы

Астролог Ирина Орлова в свежем прогнозе поделилась, чего ждать Скорпионам на фоне транзита Сатурна по Водолею с 17 января.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Ближайшие два года могут стать для рожденных под этим созвездием периодом внутреннего дискомфорта и принести недовольство жизнью, обстановкой в доме и семьей в целом.
Скорпионы вдруг ощутят желание все поменять. Им стоит подумать, что могло бы их осчастливить. Движение к намеченной цели будет оправдано.
Также этот знак зодиака может провести сделки купли-продажи недвижимости, сделать ремонт или задуматься о переезде. Скорпионам стоит проявить внимание к здоровью мамы, поберечь отношения с ней.
По материалам 7days.