Сбросит груз с плеч! Знак зодиака, который расплатится по долгам — деньги на это придут сами

Астролог Ирина Орлова назвала знак зодиака, который воспользуется удачными для себя обстоятельствами на фоне транзита Сатурна по Водолею с 17 января. Для этих везунчиков этот период станет прекрасным временем для решения накопившихся проблем. У Дев появится возможность погасить кредиты и ипотеки, разобраться в спорных вопросах и судебных тяжбах, устранить противоречия и заключить перемирие.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Совет: им стоит приобрести новые навыки, развиваться в том деле, которым занимаются.
Кроме того, период с 17 января способствует успехам в работе и росту мастерства. Однако стоит обратить внимание на здоровье и не затягивать с лечением. В таком случае погасить болезнь удастся быстро и навсегда.
По материалам 7days.