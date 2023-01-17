Сбросит груз с плеч! Знак зодиака, который расплатится по долгам — деньги на это придут сами

Астролог Ирина Орлова назвала знак зодиака, который воспользуется удачными для себя обстоятельствами на фоне транзита Сатурна по Водолею с 17 января. Для этих везунчиков этот период станет прекрасным временем для решения накопившихся проблем. У Дев появится возможность погасить кредиты и ипотеки, разобраться в спорных вопросах и судебных тяжбах, устранить противоречия и заключить перемирие.

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Совет: им стоит приобрести новые навыки, развиваться в том деле, которым занимаются.