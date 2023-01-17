Новое место работы и мощный рывок! Астролог назвала знак зодиака, которого ждет карьерный рост

Новое место работы и мощный рывок! Астролог назвала знак зодиака, которого ждет карьерный рост

Карьера. Фото: Global Look Press

Их ждут судьбоносные перемены.

Астролог Ирина Орлова в свежем прогнозе дала понять, что с 17 января начинается новая эпоха: Сатурн переходит в знак Водолея. И пробудет там два с лишним года. А как транзит планеты будет влиять на Тельцов — этот знак зодиака ждут судьбоносные перемены.

Им стоит подготовится к тому, что работы прибавится. Вместе с тем и относится к своим обязанностям Тельцам придется ответственно. Тем, кто будет халтурить, вряд ли удастся достичь успеха.

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Зато старательные и трудолюбивые могут рассчитывать на стремительный карьерный рост, повышение профессионального уровня или даже смену работы на более перспективное место.

«Если чувствуете себя не на своем месте и на работу ходите как на каторгу, самое время ее поменять», — добавила астролог.

По материалам 7days.

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