Новое место работы и мощный рывок! Астролог назвала знак зодиака, которого ждет карьерный рост

Астролог Ирина Орлова в свежем прогнозе дала понять, что с 17 января начинается новая эпоха: Сатурн переходит в знак Водолея. И пробудет там два с лишним года. А как транзит планеты будет влиять на Тельцов — этот знак зодиака ждут судьбоносные перемены.
Им стоит подготовится к тому, что работы прибавится. Вместе с тем и относится к своим обязанностям Тельцам придется ответственно. Тем, кто будет халтурить, вряд ли удастся достичь успеха.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Зато старательные и трудолюбивые могут рассчитывать на стремительный карьерный рост, повышение профессионального уровня или даже смену работы на более перспективное место.
«Если чувствуете себя не на своем месте и на работу ходите как на каторгу, самое время ее поменять», — добавила астролог.
По материалам 7days.