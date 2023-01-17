С 18 января эта троица захлебнется бедами! Знаки зодиака, по которым таран Меркурия пройдется катком

Астрологи в свежем прогнозе назвала три знака зодиака, по которым мощный таран Меркурия пройдется асфальтоукладочным катком. Рожденным под этими созвездиями грозит буря сомнений и негатива. Им предстоит выстоять перед испытаниями Вселенной, которая проявит немалую фантазию, чтобы вывести «подопечных» из состояния блаженного покоя. Беды обрушатся на них с 18 января.

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Тельцы

Для этого знака зодиака январский период может стать непредсказуемым. Тельцы столкнутся с непониманием и отсутствием любви со стороны близких. При этом астрологи советуют им не поддаваться личным ощущениям и не спешить с выводами. Упорные и трудолюбивые Тельцы сумеют разрешить свои проблемы, если наберутся терпения. И не будут бежать впереди паровоза.