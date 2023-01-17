С 18 января эта троица захлебнется бедами! Знаки зодиака, по которым таран Меркурия пройдется катком

Астрологи в свежем прогнозе назвала три знака зодиака, по которым мощный таран Меркурия пройдется асфальтоукладочным катком. Рожденным под этими созвездиями грозит буря сомнений и негатива. Им предстоит выстоять перед испытаниями Вселенной, которая проявит немалую фантазию, чтобы вывести «подопечных» из состояния блаженного покоя. Беды обрушатся на них с 18 января.
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Тельцы
Для этого знака зодиака январский период может стать непредсказуемым. Тельцы столкнутся с непониманием и отсутствием любви со стороны близких. При этом астрологи советуют им не поддаваться личным ощущениям и не спешить с выводами. Упорные и трудолюбивые Тельцы сумеют разрешить свои проблемы, если наберутся терпения. И не будут бежать впереди паровоза.
Скорпионы
Этот знак зодиака попадет в водоворот проблем и забот, которые потребуют его непосредственного вмешательства. Скорпионам как никогда нужно проявить максимум выдержки. Главное — не идти на поводу у эмоций. Иначе негативные чувства захватят их сознание. Астрологи уверены, что помощь, которую Скорпионы окажут другим людям, принесет им гораздо больше пользы.
Водолеи
Им придется отказаться от своих планов и поменять решения. Астрологи советуют Водолеям проявить большую заинтересованность к тому, что их волнует. Не стоит бояться брать на себя инициативу. Однако и торопить события тоже не надо. Трудности отступят, если действовать планомерно и целеустремленно.
По материалам ussurmedia.ru.