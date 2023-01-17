Какой знак 21 января потеряет все свои деньги: так предначертали звезды

Астрологи напомнили, что 21 января случится новолуние. В этот день произойдут множественные необычные события, которых мы совсем не ждали.

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А на Водолеев новолуние повлияет особенно мощно. Увы, это будет негативная сила, с которой представителям зодиакальной системы будет нелегко справиться.

21 января Водолеи могут потерять крупные суммы, вплоть до полного опустошения счета. Чтобы этого не произошло, ни в коем случае нельзя в новолуние заниматься любыми финансовыми делами. Даже самыми элементарными, вроде покупок в магазинах. Дорога в хлебный может обернуться для вас сущим кошмаром!

Источник: rsute.ru.