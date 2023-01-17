Неистовая сила судьбы - деньги, карьера, любовь! Глоба назвала мощного бойца, которому покорится мир

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который получит мощную поддержку судьбы. Этот боец сумеет покорить себе мир, выйдя из поединка победителем.

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Для тех, кто рожден Скорпионом январь будет двойственным - с одной стороны успех, а с другой трудности, и зачастую немалые. Этот знак зодиака получит шанс повысить свои знания. Появится перспектива для обучения, следом - успешные проекты. Скорпионом нужно поберечь свое имущество. Особенно в первой и в третьей декаде месяца.

Январь станет для представителей этого созвездия периодом популярности, которой они будут пользоваться у близких и родственников. От Скорпионов окружающие будут ждать помощи и поддержки. Весь месяц идеально подходит для работы. На службе его ждет уважение и признание. Даже начальство начнет присматриваться к Скорпионам.