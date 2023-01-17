Неистовая сила судьбы - деньги, карьера, любовь! Глоба назвала мощного бойца, которому покорится мир

Неистовая сила судьбы - деньги, карьера, любовь! Глоба назвала мощного бойца, которому покорится мир

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Перед этим знаком зодиака откроются перспективы карьерного роста.

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который получит мощную поддержку судьбы. Этот боец сумеет покорить себе мир, выйдя из поединка победителем. 

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Для тех, кто рожден Скорпионом январь будет двойственным - с одной стороны успех, а с другой трудности, и зачастую немалые. Этот знак зодиака получит шанс повысить свои знания. Появится перспектива для обучения, следом - успешные проекты. Скорпионом нужно поберечь свое имущество. Особенно в первой и в третьей декаде месяца.

Январь станет для представителей этого созвездия периодом популярности, которой они будут пользоваться у близких и родственников. От Скорпионов окружающие будут ждать помощи и поддержки. Весь месяц идеально подходит для работы. На службе его ждет уважение и признание. Даже начальство начнет присматриваться к Скорпионам. 

Это время очень удачное и для дорог: вдали от дома Скорпионов ждут любовь, творческий успех, личные начинания.

По материалам YouTube-канал Тамары Глоба

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