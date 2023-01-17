Обычная ссора выльется в развод! Один знак зодиака оказался на пороге страданий – 21 января начало

21 января случится новолуние, которое странным образом повлияет на Овнов. Чтобы не наворотить дел, которых потом не исправить, им нужно в буквальном смысле стать тише воды и ниже травы в этот день.

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Простая бытовая ссора в семье Овна в новолуние может перерасти в глубокий конфликт с воспоминаниями о старых обидах. В дальнейшем это вырастет лавиной в глобальное недопонимание и развод, если вовремя не сказать себе стоп.

На работе у Овнов может произойти нечто похожее. Если вы допустите в коллективе выяснение отношений, то рискуете быть уволенным с негативной записью в трудовой книжке. Спокойнее!

Источник: rsute.ru.