18 января будет удар на три знака зодиака: Меркурий протаранит событиями - внимание

18 января будет удар на эти три знака зодиака: Меркурий протаранит событиями

Планеты. Фото: Global Look Press

Негативное влияние планеты ощутят на себе многие.

18 января закончится негативное влияние ретроградного Меркурия, однако напоследок планета преподнесет трем знакам зодиака сюрприз, протаранив их судьбы неприятными событиями.

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Тельцы почувствуют, что их близкие недостаточно их любят и решат выяснить отношения. Но астрологи советуют не торопиться с выводами, на ваш ум сейчас давит Меркурий, не забываем.

На Скорпионов неожиданно навалится целый ворох разнообразных проблем. От представителей знака зодиака потребуется немалая выдержка, чтобы вынести этот прессинг со стороны Меркурия.

У Водолеев все будет валиться из рук, а их планы постоянно меняться по независящих от них причин. Астрологи рекомендуют им проявить решительность и инициативность, только так вы сможете переломить силу Меркурия.

Источник: ussurmedia.ru.

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