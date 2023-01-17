Глоба назвала три знака зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса в январе — финансы прут мощно

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые испытают на себе щедрость Вселенной. Январь станет тем месяцем, когда они познают неистовую силу судьбы: богатство, любовь, семья, материальные блага — им будет отдан внушительный куш.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Овны
Их труды будут оплачены по достоинству. Причем в 2023 году Овны будут купаться в признании и похвале за дела минувших дней. Месяц начнется для них новым проектом — это безоговорочное время успеха. Многие представители этого знака ощутят стремление к свободе.
Совет: им стоит активнее планировать и свою работу, и свое будущее.
В январе Овны могут получить от начальства и нарекания, и похвалу. Второе принесет им большие возможности, прибыль и продвижение вперед по карьерной лестнице.
«Будьте внимательны к друзьям, постарайтесь не ссориться с теми, кто вам всегда был дорог, с надежными для вас людьми», — заверила Тамара Глоба.
Телец
Им январь принесет новые отношения, знакомства и поездки. Наибольший успех Тельцы ощутят в первой половине января. И все благодаря старым проектам. Рожденные под этим созвездием почувствуют прилив сил, они будут активно зарабатывать. Особенно во второй половине месяца. Поддержку стоит ждать от покровителей и друзей. За ними Тельцы как за каменной стеной.
«Многочисленные связи, переговоры, интересные встречи с людьми издалека, возможными покровителями, а также просто хорошими друзьями отметят практически весь месяц», — добавила астролог.
Стрельцы
Им январь принесет успех в личной жизни. Во второй половине месяца рожденные под этим созвездием будут активно заниматься делами своими детей. Весь январь Стрельцы посвятят встречам с родственниками, но в поездках им стоит избегать случайных связей. Отличное время для выгодных договоров по заработкам, деньги сами будут плыть к этому знаку зодиака.
По материалам YouTube-канала Тамары Глобы.