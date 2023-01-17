Глоба назвала три знака зодиака, в чьей жизни начнется белая полоса в январе — финансы прут мощно

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые испытают на себе щедрость Вселенной. Январь станет тем месяцем, когда они познают неистовую силу судьбы: богатство, любовь, семья, материальные блага — им будет отдан внушительный куш.

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Овны

Их труды будут оплачены по достоинству. Причем в 2023 году Овны будут купаться в признании и похвале за дела минувших дней. Месяц начнется для них новым проектом — это безоговорочное время успеха. Многие представители этого знака ощутят стремление к свободе.

Совет: им стоит активнее планировать и свою работу, и свое будущее.

В январе Овны могут получить от начальства и нарекания, и похвалу. Второе принесет им большие возможности, прибыль и продвижение вперед по карьерной лестнице.