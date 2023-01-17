Глоба призвала один знак зодиака умерить свой пыл, иначе — беда

«Вот тут явно не стоит идти на поводу своих желаний, важно умерить свой пыл, иначе это может привести к беде», — заявила она.

Глоба подчеркнула, что сейчас для Водолеев главное — не наломать дров. Потому что потом ситуацию уже нельзя будет исправить.

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