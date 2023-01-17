Ссора на работе выльется в позорное увольнение! Какой знак должен затаиться 21 января

Ссора на работе выльется в позорное увольнение! Какой знак должен затаиться 21 января

Овнам важно не поссориться на работе в новолуние. Фото: Global Look Press

Новолуние странным образом будет действовать на этих людей.

Новолуние произойдет 21 января, астрологи считают, что это важный, энергетически наполненный день. Многие из нас ощутят на себе его силу.

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Однако один знак зодиака будет под воздействием новой Луны особенно. Речь идет об Овнах, которым в новолуние необходимо действовать очень осторожно, а еще лучше — просто затаиться и не предпринимать ничего нового.

Если Овны на работе решат вдруг отстаивать свои интересы или взгляды, то велика вероятность, что все это выльется в итоге в ссору с коллегами или начальством. Ну а дальше могут развернуться совсем трагические события, вплоть до позорного увольнения.

Источник: rsute.ru

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