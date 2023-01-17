Ссора на работе выльется в позорное увольнение! Какой знак должен затаиться 21 января

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Однако один знак зодиака будет под воздействием новой Луны особенно. Речь идет об Овнах, которым в новолуние необходимо действовать очень осторожно, а еще лучше — просто затаиться и не предпринимать ничего нового.

Если Овны на работе решат вдруг отстаивать свои интересы или взгляды, то велика вероятность, что все это выльется в итоге в ссору с коллегами или начальством. Ну а дальше могут развернуться совсем трагические события, вплоть до позорного увольнения.

Источник: rsute.ru