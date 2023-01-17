Благословенный владыка января — магнитом притягивает большие деньги и любовь: Глоба

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом на январь, указав на единственный знак зодиака, которому выпадет шанс проявить все свои лучшие качества и громко заявить о себе на весь мир. Для практичный Дев 2023 год начнется вполне удачно.

Люди этого созвездия в январе окунутся в пучину личного успеха, популярности. Окружающие будут оказывать должное внимание, о котором Девы и мечтать не могли. Они испытают творческий подъем. Представителям этого зодиакального круга будет казаться, что они всесильные и всемогущие.

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«Первый месяц года наиболее важен в интеллектуальном плане», — добавила астролог.

Совет: январь станет тем периодом, когда Девы смогут исполнить все то, что они задумали, главное — не проморгать момент.