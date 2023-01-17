Благословенный владыка января — магнитом притягивает большие деньги и любовь: Глоба

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом на январь, указав на единственный знак зодиака, которому выпадет шанс проявить все свои лучшие качества и громко заявить о себе на весь мир. Для практичный Дев 2023 год начнется вполне удачно.
Люди этого созвездия в январе окунутся в пучину личного успеха, популярности. Окружающие будут оказывать должное внимание, о котором Девы и мечтать не могли. Они испытают творческий подъем. Представителям этого зодиакального круга будет казаться, что они всесильные и всемогущие.
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«Первый месяц года наиболее важен в интеллектуальном плане», — добавила астролог.
Совет: январь станет тем периодом, когда Девы смогут исполнить все то, что они задумали, главное — не проморгать момент.
Первый месяц года Водяного Кролика — это хорошее время для перспективных знакомств, интересных встреч, можно позволить себе отдохнуть, отправиться в путешествие, пополнить багаж знаний. Тем же, кто хочет трудиться, январь подарит возможность заработать. С финансовой стороны затруднений не будет.
Кроме того, этот период станет важен в отношении детей. На первый план выйдет семья, любовь, заботы о ближних — учеба детей и их дела. Девам ни в коем случае нельзя обострять отношения с семьей и с теми, кто им особенно дорог.
По материалам YouTube-канал Тамары Глоба