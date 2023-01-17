«Это трагедия»: Кейт Бланшетт расстроилась из-за того, что является Тельцом по гороскопу

Кейт Бланшетт стала одной из кинозвезд, украсивших обложку специального выпуска журнала W в начале 2023 года.

В интервью 53-летняя актриса рассказала о своем новом фильме «Тар», железной самодисциплине и своем знаке зодиака. Оказалось, что звезда «Властелина колец» и «Тор: Рагнарек» является наитипичнейшим Тельцом, но даже не знает, что это значит.

«Это трагедия — я Телец, Телец, Телец. Я даже не знаю, что означают знаки зодиака, кроме того, что я бык, умноженный на три», — призналась Кейт, рожденная 14 мая.

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