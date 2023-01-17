Тамара Глоба проследила риски для здоровья в январе - под жестким ударом два знака зодиака

Тамара Глоба в своем YouTube-канале назвала три знака зодиака, которые в январе должны позаботиться о своем здоровье. В противном случае они рискуют столкнуться с более тяжелыми последствиями.

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Январь - это тот самый месяц, когда лучше всего отсидеться дома. Астролог советует пропустить гуляния на морозе, отказаться от шумных вечеринок и избегать толп. Болезни в этом месяце придут от детей в виде вирусных обострений. Кому же особенно стоит уделить внимание здоровью? Им не помешает сбавить темп жизни.

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Дева

2023 год стартует для них вполне удачно: январь принесет личный успех, популярность, внимание окружающих. Это время для новых знакомств, встреч, отдыха, пополнения багажа знаний и финансов.

При этом Девам стоит позаботиться о своем здоровье. Особенно в первой и третьей декаде месяца. Рожденным под этим созвездием дорого обойдется пренебрежительное отношение к себе.