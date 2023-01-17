Астролог назвала точное время, которое станет самым выгодным и удачным для Стрельцов 17 января

Астролог Мирелла Гасанова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro назвала знак зодиака, который сумеет достичь особых высот во вторник, 17 января. Этот день станет удачным для Стрельцов.
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17 января для рожденных под этим созвездием можно считать позитивным во многих аспектах. Эмоции Стрельцов будут устойчивыми, а чувство уверенности в себе принесет плодотворные результаты.
Совет: использовать по максимуму высокую самооценку.
«Если вам нужно выполнить что-то важное, постарайтесь сделать это сегодня до 15:15», — добавила астролог, назвав точное время, которое станет самым выгодным для этого знака зодиака.
И речь идет о часовом периоде до 15.00 (по мск).