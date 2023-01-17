Воля и бесстрашие: Володина назвала главных везунчиков января

Астролог Василиса Володина заявила, что в середине января очень повезет тем людям, которые быстро принимают решения и не боятся рисковать. По ее словам, именно у таких бесстрашных личностей все обязательно получится в такой непростой период.

«Результативной окажется первая половина недели. В лидерах будут те, кто сумеет собрать себя в кулак, проявить небывалую силу воли и бесстрашие», — заявила она.

Володина также добавила, что некоторые столкнутся с авралами на работе. Только выдержка поможет преодолеть сложности.

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